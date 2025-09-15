Токаев поздравил казахстанских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты

Среди мужчин золото взял Санжар Ташкенбай, в бою за первое место в весовой категории до 50 кг одержал победу над Алдаркхишигом Баттулгой из Монголии. Ташкенбай во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2023.