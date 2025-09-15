Токаев поздравил казахстанских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты

Президент назвал выступление боксеров успешным и пожелал спортсменам дальнейших успехов.
Победное шествие национальной сборной Казахстана на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай. Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным.
Также он отметил, что следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США.
Накануне Алуа Балкыбекова завоевала третью золотую медаль для страны, в финале весовой категории 51 кг она одержала победу над Бусе Наз Чакыроглу из Турции.
Назым Кызайбай завоевала «серебро» на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле В решающем поединке в весовой категории до 48 кг Назым уступила спортсменке из Индии. Первый раунд выиграла соперница. Во втором с небольшим перевесом лучше была казахстанка.
Среди мужчин золото взял Санжар Ташкенбай, в бою за первое место в весовой категории до 50 кг одержал победу над Алдаркхишигом Баттулгой из Монголии. Ташкенбай во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2023.
Второе «золото» чемпионата мира по боксу сборной Казахстана принес и Махмуд Сабырхан. В финале весовой категории 55 кг он одержал победу над Рафаэлем Лозано Серрано из Испании.
К слову, Сабырхан — самый молодой чемпион мира по боксу в истории Казахстана. Теперь в копилке сборной Казахстана три «золота», одно «серебро» и две «бронзы».