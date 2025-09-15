Свыше 1000 человек в СИЗО проголосовали на выборах губернатора Приангарья

Выборы губернатора Иркутской области состоялись в учреждениях ГУФСИН региона. В голосовании приняли участие более 1000 человек — подозреваемые, обвиняемые, осужденные, приговоры которых не вступили в законную силу, а также осужденные к принудительным работам и ограничению свободы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Иркутской области.