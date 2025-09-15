Свыше 1000 человек в СИЗО проголосовали на выборах губернатора Приангарья

Выборы губернатора Иркутской области состоялись в учреждениях ГУФСИН региона. В голосовании приняли участие более 1000 человек — подозреваемые, обвиняемые, осужденные, приговоры которых не вступили в законную силу, а также осужденные к принудительным работам и ограничению свободы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Иркутской области.
Избирательные участки были открыты в пяти следственных изоляторах области: СИЗО-1 (Иркутск), СИЗО-2 (Братск), СИЗО-3 (Тайшет), СИЗО-5 (Тулун) и СИЗО-6 (Ангарск). Впервые в истории региона в СИЗО-1 Иркутска проголосовали подследственные из других субъектов РФ: двое приняли участие в выборах губернатора Пермского края, один — в выборах губернатора Краснодарского края.
Кроме того, подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под домашним арестом или с запретом определенных действий, реализовали избирательное право по месту жительства. Осужденные к принудительным работам, размещенные в исправительных центрах, голосовали на ближайших к учреждениям участках.
Ранее агентством сообщалось, что Игорь Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области. По предварительным подсчётам, за действующего главу региона проголосовали более 340 тысяч жителей.