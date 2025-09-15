«Благодарность Президенту»: Кадыров объяснил главную идею создания района имени Путина

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, прокомментировал строительство района имени Владимира Путина в столице региона. Подробностями он поделился в рамках интервью РИА Новости.
«…Мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность Президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты…», — подчеркнул Рамзан Кадыров.
В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости глава Чечни также отметил, что новый район будет создан на основе необычных архитектурных решений, призванных не только сделать его красивым, но и обеспечить последующее развитие местной инфраструктуры.
Несколькими днями ранее Рамзан Кадыров также сообщил о рекордном сокращении безработицы на территории Республики.
