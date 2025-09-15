Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ленобласти Дрозденко победил на выборах, набрав 84,21% голосов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 84,21% голосов после подсчета всех протоколов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.

Дрозденко занимает пост губернатора Ленобласти уже 13 лет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 84,21% голосов после подсчета всех протоколов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.

Согласно данным Центризбиркома, второе место занял Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,69% голосов. Далее следуют Игорь Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 3,02%, Сергей Малинкович («Коммунисты России») с 2,65% и Сергей Лисовский («Зеленые») с 2,2%.

В ходе выборов 14 сентября Александр Дрозденко стабильно лидировал, по данным ЦИК, после обработки 10,33% протоколов он набрал 79,03% голосов. Его ближайший соперник, Андрей Лебедев из ЛДПР, получил тогда 9,07%.

Александр Дрозденко занимает пост губернатора Ленинградской области с 2012 года. В 2015 и 2020 годах он уже избирался на эту должность, набрав более 80% голосов в каждом избирательном цикле.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше