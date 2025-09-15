Ричмонд
Telegraph: Полиция Лондона намерена выдавать оружие рядовым сотрудникам

Руководство лондонской полиции изучает возможность выдачи огнестрельного оружия рядовым сотрудникам. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на полицейский отчёт.

Источник: Life.ru

«В ходе внутреннего расследования установили, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами», — указано в публикации.

Пересмотр правил выдачи оружия состоялся после инцидента в 2022 году, когда двое сотрудников полиции получили серьёзные ножевые ранения в центре Лондона.

Сейчас огнестрельное оружие доступно только высококвалифицированным специалистам из специализированных подразделений. Также его получают те, кто обеспечивает безопасность на важных мероприятиях и занимается отстрелом опасных животных. Другие полицейские имеют при себе лишь рации и газовые баллончики.

Ранее в Лондоне произошла стычка между полицией и демонстрантами на масштабной акции правых сил, которые пытались прорвать оцепление. Перед этим сообщалось, что Лондон стал местом многотысячного протеста против нелегальной иммиграции и предоставления убежища выходцам из исламских государств.