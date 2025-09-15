Ричмонд
Дмитрий Махонин лидирует в выборах по итогам обработки 70% протоколов

Итоговые результаты огласят 15 сентября в 14:00.

Итоги обработки 70% протоколов показали, что лидером голосования остаётся Дмитрий Махонин, сообщает Избирком Пермского края.

14 сентября в 20:00 завершился приём голосов за будущего губернатора Пермского края. Члены Избиркома начали сбор бюллетеней с участков и их подсчёт.

По последним данным, после обработки 70% протоколов, Дмитрий Махонин набирает 70,24% голосов, Ксения Айтакова получила 10,42%, за Олега Постникова — 8,07%, у Дениса Шитова — 6,26%, а Людмила Караваева забрала 3,35%.

Окончательные результаты голосования на выборах губернатора Пермского края объявят 15 сентября в 14:00.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 46,29% жителей региона проголосовали на выборах. Этот показатель оказался выше, чем в 2017 и 2020 годах.