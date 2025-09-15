«Зачем мы их пиарим?» В России предложили запретить западные хиты на футболе и хоккее

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить или сократить использование зарубежной музыки на спортивных мероприятиях в России. По его словам, сегодня на матчах по волейболу, футболу и хоккею в перерывах чаще звучат иностранные хиты, а российским исполнителям уделяется слишком мало внимания.