«Зачем мы их пиарим?» В России предложили запретить западные хиты на футболе и хоккее

Колунов напомнил, что многие западные артисты осудили СВО и отказались от концертов в России.
«И зачем мы их пиарим? Наша задача — развивать своё», — сказал он РИА «Новости».
По мнению парламентария, спортивные события должны стать площадкой для продвижения отечественной музыки и повышения узнаваемости российских исполнителей.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин обсудил с министром культуры Ольгой Любимовой квоты на показ зарубежного кино в России. Президент отметил, что представители киноиндустрии неоднократно обращались с просьбой защитить отечественный кинематограф. Власти рассматривают возможность дополнительных мер поддержки российских фильмов.