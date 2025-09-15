Ричмонд
«Зачем мы их пиарим?» В России предложили запретить западные хиты на футболе и хоккее

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить или сократить использование зарубежной музыки на спортивных мероприятиях в России. По его словам, сегодня на матчах по волейболу, футболу и хоккею в перерывах чаще звучат иностранные хиты, а российским исполнителям уделяется слишком мало внимания.

Источник: Life.ru

Колунов напомнил, что многие западные артисты осудили СВО и отказались от концертов в России.

«И зачем мы их пиарим? Наша задача — развивать своё», — сказал он РИА «Новости».

По мнению парламентария, спортивные события должны стать площадкой для продвижения отечественной музыки и повышения узнаваемости российских исполнителей.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин обсудил с министром культуры Ольгой Любимовой квоты на показ зарубежного кино в России. Президент отметил, что представители киноиндустрии неоднократно обращались с просьбой защитить отечественный кинематограф. Власти рассматривают возможность дополнительных мер поддержки российских фильмов.

