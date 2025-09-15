«Призрак гражданской войны»: Пушков объяснил, к чему может привести убийство Кирка

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, прокомментировал нарастающий конфликт среди граждан Соединенных Штатов, спровоцированный убийством активиста Чарли Кирка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Уровень политической ненависти в США по-прежнему зашкаливает. Призрак гражданской войны по-прежнему витает над Америкой», — подчеркнул Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал после заявления предпринимателя-изобретателя Илона Маска, посвященного агрессивным высказываниям оппонентов убитого на прошлой неделе активиста Чарли Кирка. Бизнесмен отметил, что сторонники консервативных взглядов должны «ответить» на преступление.
Напомним, что общественник Чарли Кирк был застрелен 10 сентября. Вскоре после его смерти начался сбор средств на «чествование» заслуг активиста и помощь его родственникам.
В то же время, сенатор Алексей Пушков ранее озвучил свою версию убийства Чарли Кирка. По его мнению, это была спланированная акция, ставшая «посланием» Президенту США Дональду Трампу.
