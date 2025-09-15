Ричмонд
Посольство отвергло протест Румынии из-за якобы российского дрона

Россия отклонила протест Румынии, вызванный сообщениями о нарушении её воздушного пространства якобы российским дроном. Как сообщил посол РФ в Бухаресте Олег Липаев, у румынской стороны не оказалось никаких доказательств, подтверждающих принадлежность объекта.

Источник: Life.ru

В посольстве отметили, что Минобороны Румынии поспешило объявить неопознанный летательный объект российским дроном, но не смогло предъявить убедительных фактов. Липаев подчеркнул, что протест был отклонён как необоснованный и надуманный. Он также заявил, что инцидент выглядит как провокация со стороны Киева, который стремится втянуть европейские страны в военное противостояние с Россией.

Ранее Life.ru писал, что МИД Румынии вызвал российского посла из-за сообщений о якобы российском дроне над территорией страны. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала инцидент «безрассудной эскалацией» и заявила, что речь идёт о нарушении суверенитета государства — члена ЕС.

