Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия») победил на выборах главы города, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Источник: Reuters

Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов.

Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на втором месте Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем — Геннадий Кушнир (КПРФ), набравший 3,91%. Четвертое место заняла Ирина Салина («Новые люди») с 3,54% голосов, на пятом — Сергей Круглов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 3,29%.

Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.

В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше