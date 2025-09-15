Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя

Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на втором месте Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем — Геннадий Кушнир (КПРФ), набравший 3,91%. Четвертое место заняла Ирина Салина («Новые люди») с 3,54% голосов, на пятом — Сергей Круглов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 3,29%.
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.