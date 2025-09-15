Ричмонд
Денис Паслер выиграл выборы главы Свердловской области

Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», избран губернатором Свердловской области по итогам выборов. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в информационном центре ЦИК России после обработки 100 процентов протоколов.

Паслер набрал 61,3 процента голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Ивачев с результатом 15,25 процента, третье — представитель «Справедливой России» Андрей Кузнецов с 12,66 процента. Кандидаты от ЛДПР и «Новых людей» получили 6,09 процента и 2,72 процента соответственно.

Ранее Паслер представил в облизбирком список кандидатов в сенаторы Совета Федерации, куда вошли председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор Виктор Шептий.

Назначенный врио губернатора в марте 2025 года, Паслер сменил Евгения Куйвашева, руководившего областью с 2012 года. До этого Паслер возглавлял Оренбургскую область, передает ТАСС.

Единый день голосования-2025 в России официально завершился.

Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. По ее словам, почти 50 тысяч россиян проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах. За выборами наблюдали 165,5 тысячи человек.

