Денис Паслер выиграл выборы главы Свердловской области

Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», избран губернатором Свердловской области по итогам выборов. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в информационном центре ЦИК России после обработки 100 процентов протоколов.
Паслер набрал 61,3 процента голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Ивачев с результатом 15,25 процента, третье — представитель «Справедливой России» Андрей Кузнецов с 12,66 процента. Кандидаты от ЛДПР и «Новых людей» получили 6,09 процента и 2,72 процента соответственно.
Ранее Паслер представил в облизбирком список кандидатов в сенаторы Совета Федерации, куда вошли председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор Виктор Шептий.
Назначенный врио губернатора в марте 2025 года, Паслер сменил Евгения Куйвашева, руководившего областью с 2012 года. До этого Паслер возглавлял Оренбургскую область, передает ТАСС.
Единый день голосования-2025 в России официально завершился.
Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. По ее словам, почти 50 тысяч россиян проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах. За выборами наблюдали 165,5 тысячи человек.