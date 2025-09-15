Украинские военные минировали мягкие игрушки в селе Сосновка, расположенном в Днепропетровской области. Такой информацией с агентством ТАСС поделился сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Блага».
Он уточнил, что украинские солдаты минировали не только мягкие игрушки, но и другие разные предметы.
«В дом заходишь, там всякое разное — мягкие игрушки минируют. Точно также минируют пачки от сигарет, банки от энергетиков, напитки», — рассказал боец.
Военный добавил, что ВСУ используют в работе на передовой метод тотального минирования.
Напомним, за неделю российские военные освободили три населенных пункта Днепропетровской области. Это Сосновка, Хорошее и Новопетровское.
Ранее российский сапер рассказал, как ВСУ минируют тела своих погибших солдат.
