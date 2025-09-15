Ричмонд
На Западе неожиданно назвали серьезную угрозу для российской ПВО

Американский истребитель пятого поколения F-35 представляет серьезный вызов для систем противовоздушной обороны России, пишет военное издание Military Watch Magazine, анализируя инцидент с падением беспилотников на территории Польши.

Согласно данным издания, F-35 ВВС Нидерландов оказывали поддержку польским F-16, направленным на перехват дронов. Хотя неизвестно, какой именно самолет сбил беспилотники, эксперты отмечают, что радар AN/APG-81, установленный на F-35, мог сыграть ключевую роль в обнаружении и сопровождении целей.

Журнал подчеркивает, что возможное участие F-35 в перехвате российских беспилотников может стать первым зафиксированным случаем боевого применения этого самолета.

Инцидент произошел ночью 10 сентября, когда на территорию Польши упали несколько беспилотников, что привело к временному закрытию нескольких аэропортов. В ответ были подняты в воздух истребители НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной», обвинив Россию в провокации. Польские СМИ опубликовали кадры дронов, предположительно российского производства, обнаруженных на месте падения.

Эксперты, в свою очередь, высказали предположение, что это могли быть ложные беспилотники «Гербера», используемые для перегрузки и отвлечения систем ПВО. Заявление официального представителя России при ООН Василия Небензи относительно инцидента вызвало резкую реакцию польских властей.

Читайте также: РФ и Белоруссия продемонстрировали высокое взаимодействие в применении БПЛА.

