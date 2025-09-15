Шесть партий проходят в Заксобрание Челябинской области

«Промежуточные итоги голосования по единому округу по состоянию на 8:00 15 сентября: обработано 98,77% протоковло», — сообщает избирком.
Все шесть партий набрали более 5% голосов и проходят в региональный парламент.
Как распределятся 30 мандатов по партийным спискам — станет известно чуть позже.
«Единая Россия» набрала 54,62% голосов избирателей, следом идут «Справедливая Россия» с 13,47% и ЛДПР — 9,69%.
Четвертое место занимает партия «Новые люди» (7,94%), за ней следуют КПРФ (5,98%) и Партия пенсионеров (5,71%).
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше