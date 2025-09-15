Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть партий проходят в Заксобрание Челябинской области

На выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области обработано 98,77% протоколов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Промежуточные итоги голосования по единому округу по состоянию на 8:00 15 сентября: обработано 98,77% протоковло», — сообщает избирком.

Все шесть партий набрали более 5% голосов и проходят в региональный парламент.

Как распределятся 30 мандатов по партийным спискам — станет известно чуть позже.

«Единая Россия» набрала 54,62% голосов избирателей, следом идут «Справедливая Россия» с 13,47% и ЛДПР — 9,69%.

Четвертое место занимает партия «Новые люди» (7,94%), за ней следуют КПРФ (5,98%) и Партия пенсионеров (5,71%).

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше