Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто займет место Паслера в Оренбурге

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») выиграл выборы главы региона, набрав 83,85% голосов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома РФ по итогам обработки 100% протоколов.

Солнцев набрал более 83% голосов на выборах.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») выиграл выборы главы региона, набрав 83,85% голосов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома РФ по итогам обработки 100% протоколов.

По данным ЦИК РФ, второе место занял Денис Батурин (КПРФ) с 5,93%, на третьем — Рамиль Гафаров («Коммунисты России», 3,29%). Далее следуют Оксана Набатчикова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 2,99%) и Карина Салихова («Новые люди», 2,41%).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыборы в Оренбургской области: когда пройдут, где голосовать и кто хочет возглавить область.

Евгений Солнцев был назначен врио губернатора указом президента РФ Владимира Путина 26 марта 2025 года после отставки Дениса Паслера. Последний также одержал победу на выборах в Свердловской области, набрав более 62% голосов по итогам обработки половины бюллетеней, что стало одним из самых высоких результатов среди губернаторских кампаний этого года. До этого Солнцев возглавлял правительство Донецкой Народной Республики и работал в строительной сфере.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше