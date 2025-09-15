На досрочных выборах мэра Вихоревки победил кандидат от «Единой России»

По предварительным данным, за Александра Макарова проголосовали 51,58% избирателей Вихоревки (более 2,5 тысяч человек), на втором месте — самовыдвиженец Галина Дударева (26,85%), на третьем — самовыдвиженец Николай Качан (12,1%).
Главу Вихоревского городского поселения избирали досрочно, потому что бывший руководитель местной администрации Николай Дружинин в феврале этого года был избран мэром Братского района, в состав которого входит Вихоревка.
