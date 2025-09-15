Ричмонд
На досрочных выборах мэра Вихоревки победил кандидат от «Единой России»

На досрочных выборах мэра города Вихоревки одержал победу Александр Макаров, который выдвигался от партии «Единая Россия». Предварительные результаты голосования размещены на сайте ГАС «Выборы», передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

По предварительным данным, за Александра Макарова проголосовали 51,58% избирателей Вихоревки (более 2,5 тысяч человек), на втором месте — самовыдвиженец Галина Дударева (26,85%), на третьем — самовыдвиженец Николай Качан (12,1%).

Главу Вихоревского городского поселения избирали досрочно, потому что бывший руководитель местной администрации Николай Дружинин в феврале этого года был избран мэром Братского района, в состав которого входит Вихоревка.

В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
