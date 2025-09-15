Глава МИД Израиля Саар назвал Педро Санчеса позором Испании

Испанский премьер-министр Педро Санчес и его правительство являются позором Испании, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.
Так он прокомментировал протесты в поддержку Палестины, состоявшиеся 14 сентября в королевстве. Демонстрация в Мадриде собрала более 100 тыс. человек.
«Педро Санчес и его правительство — позор для Испании!» — написал израильский министр на своей странице в соцсети Х*.
Саар напомнил, что испанский премьер ранее просил «остановить» Израиль, используя атомную бомбу, и выражал сожаление, что королевство не имеет такого оружия. Глава МИД также обвинил Санчеса в том, что акции протеста в Мадриде начались по его призыву.
Напомним, в мае 2024 года Испания официально признала Палестину как государство.
В августе 2025 года Гидеон Саар заявил, что Палестина не будет существовать в таком качестве.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.