Стали известны предварительные итоги выборов в Волгоградской области

Согласно данным избиркома Волгоградской области, на выборах глав в 24 сельских поселениях большинство голосов избирателей получили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», еще в 2 поселениях — кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
В 26 представительных органах муниципальных образований замещалось 185 депутатских мандатов. Большинство голосов получили: 160 кандидатов партии «Единая Россия», 7 кандидатов от ЛДПР, 5 — выдвинутых КПРФ, 5 — от партии «Новые люди», 4 — от «Справедливой России — За правду», 2 — от «Партии пенсионеров», а также 2 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в регионе составила 36,69%. Окончательные результаты будут определены территориальными избирательными комиссиями, организующими местные выборы.