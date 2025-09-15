Обезглавили на глазах у жены и сына: Трамп рассказал о страшном убийстве мужчины в Далласе

«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — написал хозяин Белого дома.
Инцидент произошёл в одном из мотелей, где подозреваемый работал уборщиком.
Ранее в США жертвой бездомного рецидивиста стала 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. Преступник на железнодорожной станции в Шарлотте убил девушку, ударив ножом. Ужасающие события были зафиксированы на камеру и произвели шок даже на Дональда Трампа.