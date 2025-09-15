Обезглавили на глазах у жены и сына: Трамп рассказал о страшном убийстве мужчины в Далласе

Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте Truth Social заявил о жестоком убийстве в Далласе, где нелегальный мигрант с Кубы обезглавил мужчину на глазах у жены и сына. По словам политика, подозреваемый ранее был арестован за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но был повторно допущен в страну при администрации Джо Байдена.