Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Явка на губернаторские выборы в Свердловской области составила 39,9%

В Свердловской области явка избирателей на досрочные выборы губернатора региона составила 39,9%.

Источник: Коммерсантъ

О предварительных итогах выборов сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии. Голосование проходило 12—14 сентября.

Председатель регионального избиркома Елена Клименко рассказала «Ъ-Урал», что Свердловская область приблизилась к историческому максимуму по явке на губернаторской кампании после трех дней голосования. По ее словам, наибольшее число избирателей пришло на первый тур выборов главы Среднего Урала в 1999 году — явка тогда составила 40,92%. В 2025 году за кандидатов в губернаторы проголосовали 1 288 572 из 3 317 153 избирателей в регионе (38,85% от общего числа).

Победу на выборах одержал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), который был назначен на этот пост президентом Владимиром Путиным после досрочной отставки Евгения Куйвашева по собственному желанию. Он набрал 805 868 голосов — 61,3% от общего числа. За Александра Ивачева (КПРФ) проголосовали 15,25% избирателей, Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») — 12,66%, Александра Каптюга (ЛДПР) — 6,09%, Ранта Краева («Новые люди») — 2,72%.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше