На выборах в Башкирии проголосовали более 75 тысяч избирателей

Сообщается, что избирательные участки закрылись в 9 часов вечера. За места в местных советах боролись 652 кандидата, их выдвинули региональные отделения политических партий, также было 34 самовыджвиженца. В числе баллотирующихся были 13 участников специальной военной операции.