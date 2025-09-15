Ричмонд
На выборах в Башкирии проголосовали более 75 тысяч избирателей

Явка составила 41,26% на 18 часов, сообщили в ЦИК РБ.

Источник: АиФ

Более 75,5 тысяч жителей приняли участие в выборах в органы местного самоуправления, которые прошли 14 сентября. Явка составила 41,26% на 18 часов, сообщили в ЦИК РБ.

В республике в отдельных муниципальных образованиях прошло голосование на основных и дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего на всех выборах (150 кампаний) планируется замещение 239 депутатских мандатов.

Сообщается, что избирательные участки закрылись в 9 часов вечера. За места в местных советах боролись 652 кандидата, их выдвинули региональные отделения политических партий, также было 34 самовыджвиженца. В числе баллотирующихся были 13 участников специальной военной операции.

Отметим, что выборы прошли на 48 территориальных и 256 участковых избирательных комиссиях. Сейчас они подсчитывают полученные голоса.