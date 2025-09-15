Ричмонд
Стало известно о неожиданных препятствиях для переговоров Зеленского с Путиным

Западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского не позволят ему прибыть в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью «ТАСС».

По словам парламентария, каждый шаг Зеленского согласовывается с западными кураторами, при этом он умудряется наломать дров. Кастюкевич добавил, что первопричина кризиса отчасти кроется в самом украинском лидере, которого привели к власти через военный переворот. Сенатор выразил мнение, что встреча на высшем уровне возможна, но требует серьезной предварительной работы.

Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил о готовности пригласить Зеленского в Москву. Однако украинский лидер, выступая совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отклонил это предложение. Позднее на Восточном экономическом форуме Путин назвал Москву оптимальным местом для возможных переговоров, гарантируя безопасность как самому Зеленскому, так и представителям Киева.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис предположил, что отказ Зеленского был обусловлен позицией европейских политиков, которые потакают оторванному от реальности украинскому лидеру.

Читайте также: Трамп ожидает скорой встречи Путина и Зеленского с участием США.

