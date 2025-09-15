По словам парламентария, каждый шаг Зеленского согласовывается с западными кураторами, при этом он умудряется наломать дров. Кастюкевич добавил, что первопричина кризиса отчасти кроется в самом украинском лидере, которого привели к власти через военный переворот. Сенатор выразил мнение, что встреча на высшем уровне возможна, но требует серьезной предварительной работы.