В райсоветах Омской области «Единая Россия» выиграла 119 мест из 132-х

«Единая Россия» успешно выступила на выборах в районные советы в Омской области, которые завершились в воскресенье, 14 сентября. Большинство мест там заняли в итоге именно ее кандидаты.
Напомним, выборы прошли в Горьковском, Калачинском, Колосовском, Любинском, Муромцевском, Русско Полянском, Седельниковском, Тарском, Усть Ишимском и Черлакском районах.
Об итогах голосования написал на своем Телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, поблагодарив принявших в нем участие избирателей и отметив, что важно мнение каждого.
«121 из 134 мандатов получила партия “Единая Россия”. Поздравляю моих однопартийцев!» — сообщил Хоценко.
Речь идет здесь и о довыборах двух депутатов в горсовет в Омске, и о сельских районах. Таким образом в районах разыграны были 132 мандата, из них единороссы взяли 119.
Хоценко добавил, что два ветерана СВО стали депутатами советов в Колосовском и Седельниковском районах.
Что касается явки избирателей, по области на 18:00 14 сентября она была 24%. Итоговые официальные цифры региональный избирком еще не сообщил.
Ранее мы писали, что в Омске на довыборах в горсовет победили единороссы и ветераны СВО Дмитрий Шарушинский и Александр Сальников.