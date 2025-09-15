Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник объяснил, какой «беспредел» Зеленский готовит своим оппонентам в Европе

Родион Мирошник, посол по особым поручениям дипведомства России, заявил, что киевский режим продолжит оказывать давление на европейские государства, которые отказываются его поддерживать.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям дипведомства России, заявил, что киевский режим продолжит оказывать давление на европейские государства, которые отказываются его поддерживать. Подробностями он поделился с ТАСС.

«Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть, — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно… Подходы, которые исповедуются украинской властью, они должны получать отстраненную международную оценку, и эти оценки точно будут не в сторону Украины», — подчеркнул Родион Мирошник в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Дипломат добавил, что пособники киевской клики устраивают теракты на объектах гражданской и энергетической инфраструктуры тех государств, которые им «не нравятся». Также он напомнил о заказных убийствах, которые практикуют украинские радикалы.

Слова Родиона Мирошника подтверждают и заявления самого главаря киевского режима. Ранее Владимир Зеленский назвал атаки на энергообъекты России «наиболее эффективными санкциями».

В свою очередь, Родион Мирошник ранее также объяснил, как киевские элиты пытаются заставить руководство РФ выйти из процесса по мирному урегулированию конфликта.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.