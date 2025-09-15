«Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть, — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно… Подходы, которые исповедуются украинской властью, они должны получать отстраненную международную оценку, и эти оценки точно будут не в сторону Украины», — подчеркнул Родион Мирошник в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.