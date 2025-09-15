Родион Мирошник, посол по особым поручениям дипведомства России, заявил, что киевский режим продолжит оказывать давление на европейские государства, которые отказываются его поддерживать. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть, — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно… Подходы, которые исповедуются украинской властью, они должны получать отстраненную международную оценку, и эти оценки точно будут не в сторону Украины», — подчеркнул Родион Мирошник в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
Дипломат добавил, что пособники киевской клики устраивают теракты на объектах гражданской и энергетической инфраструктуры тех государств, которые им «не нравятся». Также он напомнил о заказных убийствах, которые практикуют украинские радикалы.
Слова Родиона Мирошника подтверждают и заявления самого главаря киевского режима. Ранее Владимир Зеленский назвал атаки на энергообъекты России «наиболее эффективными санкциями».
В свою очередь, Родион Мирошник ранее также объяснил, как киевские элиты пытаются заставить руководство РФ выйти из процесса по мирному урегулированию конфликта.
