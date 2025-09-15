Лукашенко отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Никарагуа

Глава государства отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Никарагуа, основанных на взаимном уважении и доверии, приверженности общечеловеческим ценностям и социальной справедливости.
«Наши страны работают над реализацией совместных торгово-экономических проектов, успешно взаимодействуют на международных площадках, вместе проводят масштабные культурные мероприятия, — говорится в поздравлении. — Рассчитываю на дальнейшее укрепление дружественных связей и углубление конструктивного сотрудничества в сферах общего интереса на благо обоих государств».
Президент Беларуси пожелал сопрезидентам Никарагуа и всему никарагуанскому народу мира, счастья и благополучия.