Лукашенко отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Никарагуа

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Никарагуа, основанных на взаимном уважении и доверии, приверженности общечеловеческим ценностям и социальной справедливости.

«Наши страны работают над реализацией совместных торгово-экономических проектов, успешно взаимодействуют на международных площадках, вместе проводят масштабные культурные мероприятия, — говорится в поздравлении. — Рассчитываю на дальнейшее укрепление дружественных связей и углубление конструктивного сотрудничества в сферах общего интереса на благо обоих государств».

Президент Беларуси пожелал сопрезидентам Никарагуа и всему никарагуанскому народу мира, счастья и благополучия.

