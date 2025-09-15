Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подтвердил готовность Минска к реализации новых взаимовыгодных проектов с Хараре

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Становление зимбабвийской государственности непосредственно связано с Вашей многогранной деятельностью. Настоящий патриот и мудрый политик, Вы вместе с народом в освободительной борьбе добыли свободу и независимость своей страны, неустанно работаете ради ее прогрессивного развития и роста благосостояния людей, — говорится в поздравлении. — Национальная стратегия “Видение 2030”, разработанная под Вашим руководством, приносит ощутимые результаты: Зимбабве уверенно движется путем модернизации, пользуется заслуженным международным авторитетом».

Глава государства отметил углубление дружественных отношений между Беларусью и Зимбабве. «Подтверждаю готовность Минска, проверенного партнера Хараре, к реализации всеобъемлющей “Дорожной карты” сотрудничества на 2026−2030 годы и новых взаимовыгодных проектов в разных сферах», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал Президенту Зимбабве крепкого здоровья, долгих лет жизни, личного счастья и дальнейших успехов в ответственной деятельности.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше