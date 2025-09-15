Лукашенко: Госстандарт с честью продолжает лучшие традиции советской школы стандартизации

«Советская школа стандартизации, история которой началась ровно век назад, до сих пор считается одной из лучших в мире. Именно в СССР сумели объединить разработку передовых стандартов, точность измерений и государственный надзор за их соблюдением. Вся продукция, выпущенная в соответствии с ГОСТом, являлась эталоном качества», — говорится в поздравлении.