Лукашенко: Госстандарт с честью продолжает лучшие традиции советской школы стандартизации

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил специалистов и ветеранов органов государственной стандартизации со 100-летием со дня образования органов государственной стандартизации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Советская школа стандартизации, история которой началась ровно век назад, до сих пор считается одной из лучших в мире. Именно в СССР сумели объединить разработку передовых стандартов, точность измерений и государственный надзор за их соблюдением. Вся продукция, выпущенная в соответствии с ГОСТом, являлась эталоном качества», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что Беларусь сохранила эту систему как фундамент развития собственных производственно-кооперационных и торгово-экономических связей. «Государственный комитет по стандартизации с честью продолжает лучшие традиции. Недавно мы ввели национальный знак качества — высшую оценку товара под брендом “Сделано в Беларуси”, — напомнил он.

Александр Лукашенко убежден, что компетентность, открытость к инновациям и стремление к совершенствованию всех процессов позволят специалистам органов государственной стандартизации и в дальнейшем эффективно решать задачи по укреплению технологического суверенитета страны и повышению качества жизни граждан.

«Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов», — пожелал глава государства.

Поздравление Президента со 100-летием со дня образования органов государственной стандартизации.

Специалистам и ветеранам органов государственной стандартизации.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 100-летием со дня образования органов государственной стандартизации.

Советская школа стандартизации, история которой началась ровно век назад, до сих пор считается одной из лучших в мире. Именно в СССР сумели объединить разработку передовых стандартов, точность измерений и государственный надзор за их соблюдением. Вся продукция, выпущенная в соответствии с ГОСТом, являлась эталоном качества.

Наша республика сохранила эту систему как фундамент развития собственных производственно-кооперационных и торгово-экономических связей. Государственный комитет по стандартизации с честью продолжает лучшие традиции. Недавно мы ввели национальный знак качества — высшую оценку товара под брендом «Сделано в Беларуси».

Убежден, что компетентность, открытость к инновациям и стремление к совершенствованию всех процессов позволят вам и в дальнейшем эффективно решать задачи по укреплению технологического суверенитета страны и повышению качества жизни граждан.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

Александр Лукашенко.

15 сентября 2025 года.

