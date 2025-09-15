Лукашенко: Госстандарт с честью продолжает лучшие традиции советской школы стандартизации

«Советская школа стандартизации, история которой началась ровно век назад, до сих пор считается одной из лучших в мире. Именно в СССР сумели объединить разработку передовых стандартов, точность измерений и государственный надзор за их соблюдением. Вся продукция, выпущенная в соответствии с ГОСТом, являлась эталоном качества», — говорится в поздравлении.
Поздравление Президента со 100-летием со дня образования органов государственной стандартизации.
Специалистам и ветеранам органов государственной стандартизации.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со 100-летием со дня образования органов государственной стандартизации.
Советская школа стандартизации, история которой началась ровно век назад, до сих пор считается одной из лучших в мире. Именно в СССР сумели объединить разработку передовых стандартов, точность измерений и государственный надзор за их соблюдением. Вся продукция, выпущенная в соответствии с ГОСТом, являлась эталоном качества.
Наша республика сохранила эту систему как фундамент развития собственных производственно-кооперационных и торгово-экономических связей. Государственный комитет по стандартизации с честью продолжает лучшие традиции. Недавно мы ввели национальный знак качества — высшую оценку товара под брендом «Сделано в Беларуси».
Убежден, что компетентность, открытость к инновациям и стремление к совершенствованию всех процессов позволят вам и в дальнейшем эффективно решать задачи по укреплению технологического суверенитета страны и повышению качества жизни граждан.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.
Александр Лукашенко.
15 сентября 2025 года.