Немецкий эксперт допустил риск провокации на фоне учений «Запад-2025»

Незадолго до начала учений «Запад-2025» премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привёл. Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.