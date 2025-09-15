Совет нацбезопасности Ирана одобрил соглашение с МАГАТЭ

Уточняется, что «практические методы сотрудничества Ирана и МАГАТЭ» в дальнейшем будут согласовываться обеими сторонами, а любые действия «должны быть одобрены ВСНБ». Кроме того, реализация договоренностей «может быть остановлена», если против Ирана и его ядерных объектов будут предприняты какие-либо враждебные действия, включая восстановление санкций ООН, снятых в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года.