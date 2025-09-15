Ричмонд
Совет нацбезопасности Ирана одобрил соглашение с МАГАТЭ

Ядерный комитет высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана одобрил положения соглашения подписанного ранее между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Как сообщает агентство IRNA, соглашение касается сотрудничества по трем ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Источник: Reuters

Уточняется, что «практические методы сотрудничества Ирана и МАГАТЭ» в дальнейшем будут согласовываться обеими сторонами, а любые действия «должны быть одобрены ВСНБ». Кроме того, реализация договоренностей «может быть остановлена», если против Ирана и его ядерных объектов будут предприняты какие-либо враждебные действия, включая восстановление санкций ООН, снятых в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года.

Как сообщалось ранее, 9 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи и директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии подписали в Каире соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного в июне этого года после авиаударов Израиля и США по трем иранским ядерным объектам.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше