«Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 15 сен — РИА Новости. Партия «Единая Россия» по предварительным итогам выборов в законодательное собрание Новосибирской области по партийным спискам набирает почти 52% голосов избирателей, на 38 одномандатных округах побеждают 29 кандидатов от партии, сообщила глава облизбиркома Ольга Благо, основываясь на данных 99% обработанных бюллетеней.
Жители Новосибирской области на прошедших выборах
«По областным спискам партия “Единая Россия” набрала 51,94%, КПРФ — 11,33%, ЛДПР — 9,35%, “Новые люди” — 7,86%, “Справедливая Россия — Патриоты — За правду” — 7,76%, Партия пенсионеров — 6,57%, “Родина” — 1,14%, “Зеленые” — 0,89%», — сказала Благо на оперативном совещании в областном правительстве.
К распределению депутатских мандатов допускаются политические партии, которые набрали не менее 5% голосов избирателей.
По словам главы облизбиркома, по одномандатным избирательным округам кандидаты от партии «Единая Россия» получают 29 депутатских мандатов, от КПРФ — шесть, от «Новых людей», «Родины» и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по одному мандату.
«По предварительным данным, по результатам обработки 99% избирательных бюллетеней, участие в голосовании приняли 32,89% избирателей Новосибирской области. Это значительно выше, чем была явка в 2020 году, тогда была 28,25%», — отметила Благо. По ее словам, выборы прошли в штатном режиме, без серьезных эксцессов.
В свою очередь, губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что выборы в Новосибирской области прошли организованно, без существенных сбоев, замечаний и нарушений.
«Выборы в Новосибирской области были самими большими по стране. Одновременно проходило 346 разных избирательных кампаний. Замещался 3671 мандат почти во всех областных и муниципальных советах депутатов… Выборы получились очень конкурентными. За места в законодательном собрании боролись восемь политических партий и 198 кандидатов-одномандатников. Конкуренция на одномандатные места была более пяти человек на место», — сказал он.
На прошлых выборах в заксобрание области в 2020 году по партийным спискам «Единая Россия» набрала 38,4%, КПРФ — 16,93%, ЛДПР — 13,18%, «Новые люди» — 7,2%, «Справедливая Россия» — 5,99%, «Пенсионеры» — 5,7%. По одномандатным округам 27 мандатов получили кандидаты «Единой России», шесть мандатов — депутаты КПРФ, два — «Родина» и три самовыдвиженца.