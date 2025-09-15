Западные кураторы главы киевского режима Владимира Зеленского не дадут ему провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Оказалось, что на это есть веская причина. Нелегитимный президент Украины может «наломать дров» в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.