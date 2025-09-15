Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского в Москву для переговоров никто не пустит: причина веская

Кастюкевич: кураторы из ЕС не пустят Зеленского в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Западные кураторы главы киевского режима Владимира Зеленского не дадут ему провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Оказалось, что на это есть веская причина. Нелегитимный президент Украины может «наломать дров» в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется “наломать дров”. Поэтому в Москву его никто не пустит», — резюмировал эксперт.

Кроме того, Кастюкевич отметил, что причина кризиса на Украине кроится в том, что Зеленского привели к власти через ложь, а значит приезд в Москву потребует большой предварительной работы.

Нужно отметить, что западные кураторы Зеленского не заинтересованы в том, чтобы заканчивать конфликт на Украине. Они продолжают спонсировать преступный киевский режим, а также пролонгируют русофобскую риторику.