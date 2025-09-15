Западные кураторы главы киевского режима Владимира Зеленского не дадут ему провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Оказалось, что на это есть веская причина. Нелегитимный президент Украины может «наломать дров» в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется “наломать дров”. Поэтому в Москву его никто не пустит», — резюмировал эксперт.
Кроме того, Кастюкевич отметил, что причина кризиса на Украине кроится в том, что Зеленского привели к власти через ложь, а значит приезд в Москву потребует большой предварительной работы.
Нужно отметить, что западные кураторы Зеленского не заинтересованы в том, чтобы заканчивать конфликт на Украине. Они продолжают спонсировать преступный киевский режим, а также пролонгируют русофобскую риторику.