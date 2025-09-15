Врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря избрали главой региона

Выборы в Ростовской области начались 12 сентября и закончились в 20:00 мск в единый день голосования — 14 сентября. Также состоялись выборы депутатов в городскую думу Ростова-на-Дону.
Слюсарь конкурировал с кандидатами четырех партий: Денисом Фрашем от ЛДПР, Сергеем Косиновым, который избирался от «Справедливой России», Юрием Климченко от «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и Евгением Бессоновым от КПРФ.
Фраш — индивидуальный предприниматель, стал членом ЛДПР в 2016 году и с тех пор прошел путь от активиста до депутата заксобрания Ростовской области седьмого созыва.
Сергей Косинов был рабочим, потом занимался бизнесом. С 2007 года — руководитель бюро партии «Справедливая России». С декабря 2023 года является председателем Совета регионального отделения «Справедливой России». Климченко в 2024 году баллотировался на должность губернатора Мурманской области, но проиграл. Бессонов — действующий депутат Госдумы восьмого созыва.
«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Слюсаря на пост главы Ростовской области 1 июля. Тогда же он, помимо прочего, назвал ключевыми задачами развитие муниципалитетов и мер социальной поддержки, в том числе участников военной операции и членов их семей.
Юрий Слюсарь родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юрист» (1996) и аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве России, став кандидатом экономических наук (2003).
С 1996 года работал в коммерческих структурах, включая должности гендира в «Фирме ЮБС» и «Монолите-АВК». С 2009 по 2010 год занимал должность помощника министра промышленности и торговли, а с 2010 по 2012 год директора департамента авиационной промышленности Минпромторга.
С ноября 2024 года является временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Слюсарь сменил на этом посту Василия Голубева, возглавлявшего регион 14 лет. Впоследствии Голубев стал сенатором от региона.
В 2025 году избиратели воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) для участия в выборах губернатора, дополнительных выборах депутата заксобрания Ростовской области по Орловскому округу № 13 и выборах муниципальных депутатов. Более 250 тыс. жителей региона подали заявки на участие в голосовании через ДЭГ.
Также работал сервис «Мобильный избиратель», который позволял голосовать вне места регистрации, по месту фактического нахождения в пределах избирательного округа.
Ростовская область также вошла в число регионов со «средним» уровнем реагирования, где избирательным комиссиям разрешили выбрать дополнительные формы голосования, например организовать его на базе придомовых территорий.