Юрий Слюсарь набирает 81,21% голосов на выборах губернатора Ростовской области

В Ростовской области на выборах губернатора подсчитали 98,89% голосов.

Источник: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На выборах губернатора Ростовской области действующий руководитель региона Юрий Слюсарь набирает 81,21% голосов по итогам обработки 98,89% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России.

За Юрия Слюсаря, выдвинутого от «Единой России», проголосовали 1 526 628 человек.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Евгений Бессонов, за которого отдали голоса 172 684 избирателя (9,19%). Замыкает тройку лидеров представитель ЛДПР Денис Фраш с результатом 65 531 голос (3,49%).

За кандидата от «Справедливой России — За правду» Сергея Косинова проголосовали 54 299 человек (2,89%). Представитель «Партии пенсионеров» Юрий Климченко набрал 48 091 голос (2,56%).

Напомним, что трехдневное голосование проходило с 12 по 14 сентября 2025 года. Окончательные итоги выборов будут подведены после обработки 100% бюллетеней.

