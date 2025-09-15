Юрий Слюсарь набирает 81,21% голосов на выборах губернатора Ростовской области

На выборах губернатора Ростовской области действующий руководитель региона Юрий Слюсарь набирает 81,21% голосов по итогам обработки 98,89% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России.
За Юрия Слюсаря, выдвинутого от «Единой России», проголосовали 1 526 628 человек.
За кандидата от «Справедливой России — За правду» Сергея Косинова проголосовали 54 299 человек (2,89%). Представитель «Партии пенсионеров» Юрий Климченко набрал 48 091 голос (2,56%).
Напомним, что трехдневное голосование проходило с 12 по 14 сентября 2025 года. Окончательные итоги выборов будут подведены после обработки 100% бюллетеней.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше