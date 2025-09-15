Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны победители выборов в Горсовет Новосибирска

14 сентября стали известны победители выборов в Горсовет Новосибирска в результате трехдневного голосования. Оно проходило без партийных списков, из 50 мандатов 40 получили представители «Единой России». Приводим список новых депутатов.

Источник: Сиб.фм

«ЕР»: Екатерина Николаева, Юлия Адыбева, Юрий Коновалов, Ирина Беспечная, Евгений Прохоров, Александр Згурин, Евгений Клевасов, Александр Щепетнёв, Владислав Люмин, Ирина Константинова, Павел Чернышев, Елена Воронина, Алексей Казаков, Евгений Крайнов, Александр Тарасов, Дмитрий Асанцев, Александр Бестужев, Роман Никитенко, Сергей Трубников, Андрей Зайцев, Дмитрий Червов, Василий Стрекалов, Николай Тямин, Денис Кулинич, Андрей Аникин, Кирилл Покровский, Денис Чаховский, Егор Миловзоров, Лилия Гончарова, Роман Гуща, Юлия Сурнина, Виктория Шестакова, Инна Ильиных, Александр Мухарыцин, Анастасия Андронова, Андрей Гудовский, Александр Фельдбуш, Александр Быковский, Сергей Бондаренко.

«Родина»: Леонид Рыбин.

КПРФ: Павел Горшков, Илья Якуткин, Сергей Цыганов, Ерлан Байжанов, Виктор Стрельников, Антон Бурмистров.

«Новые люди»: Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин, Андрей Шамалев.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше