Военный аналитик Андрей Марочко прокомментировал успехи Российской Армии в освобождении Луганской Народной Республики. Подробностями он поделился с ТАСС.
«…Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск “Запад”, действующей на Купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР», — сообщил Андрей Марочко.
Как указали в ТАСС, в течение недели формирования ВСУ потеряли около 4 340 радикалов, в число которых входят как рядовые боевики, так и зарубежные наемники.
Андрей Марочко добавил, что в освобождении ЛНР принимают участие также группировки «Юг» и «Север» Вооруженных сил РФ. Российские бойцы в вверенных зонах, помимо личного состава ВСУ, за минувшую неделю ликвидировали 50 артиллерийских расчетов, не менее 8 танков и 94 арсенала.
Стоит добавить, что это не первые сообщения о кризисном состоянии формирований киевского режима под Купянском. Ранее стало известно, что радикалы известного нацбата стали практиковать на данном направлении самострелы, чтобы избежать участия в боевых действиях.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.