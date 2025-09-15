Врио губернатора Новгородской области победил на выборах главы региона

Дронов являлся врио губернатора Новгородской области с марта 2025 года.
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона с результатом 62,19% голосов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным Центризбиркома, второе место заняла Ольга Ефимова (КПРФ), набравшая 14,4% голосов. Далее следуют Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53% голосов, Николай Швабович («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») набрал 6,04%. Замыкает пятерку Николай Захаров (Партия пенсионеров), набравший 5,27% голосов избирателей.
С 2020 года Дронов находился на должности первого заместителя губернатора Новгородской области. После того как 7 февраля 2025 года прежний глава региона Андрей Никитин, руководивший областью с февраля 2017 года, был назначен заместителем министра транспорта России, Дронов приступил к исполнению обязанностей главы области. 5 марта 2025 года, согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, он был назначен врио губернатора Новгородской области.
Также стало известно, что новым губернатором Костромской области стал Сергей Ситников. В выборах на пост главы региона он победил, набрав 67,63% голосов. Он занимает пост руководителя Костромской области с 2012 года. В 2015 году по распоряжению Путина он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Позднее, по итогам выборов, прошедших в 2015 и 2020 годах, Ситников одержал победу, набрав соответственно 65,62% и 64,65% голосов избирателей.