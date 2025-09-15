Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио губернатора Новгородской области победил на выборах главы региона

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона с результатом 62,19% голосов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ после обработки 100% протоколов.

Дронов являлся врио губернатора Новгородской области с марта 2025 года.

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона с результатом 62,19% голосов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ после обработки 100% протоколов.

Согласно данным Центризбиркома, второе место заняла Ольга Ефимова (КПРФ), набравшая 14,4% голосов. Далее следуют Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53% голосов, Николай Швабович («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») набрал 6,04%. Замыкает пятерку Николай Захаров (Партия пенсионеров), набравший 5,27% голосов избирателей.

С 2020 года Дронов находился на должности первого заместителя губернатора Новгородской области. После того как 7 февраля 2025 года прежний глава региона Андрей Никитин, руководивший областью с февраля 2017 года, был назначен заместителем министра транспорта России, Дронов приступил к исполнению обязанностей главы области. 5 марта 2025 года, согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, он был назначен врио губернатора Новгородской области.

Также стало известно, что новым губернатором Костромской области стал Сергей Ситников. В выборах на пост главы региона он победил, набрав 67,63% голосов. Он занимает пост руководителя Костромской области с 2012 года. В 2015 году по распоряжению Путина он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Позднее, по итогам выборов, прошедших в 2015 и 2020 годах, Ситников одержал победу, набрав соответственно 65,62% и 64,65% голосов избирателей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше