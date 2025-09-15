Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отстранили от руководства

Все командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, находившейся на сумском направлении, отстранили от руководства в связи с проверкой Государственного бюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Проверка проводится конкретно в отношении командного состава из-за многочисленных жалоб родственников военнослужащих. Часть батальонов, как отметили в силовых структурах, вывели на восполнение потерь, еще часть перебросили на другие направления, а оставшиеся на сумском участке перевели в подчинение 47-й отдельной механизированной бригады.
Ранее сообщалось, что Госбюро расследований проверяло командиров 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ по факту вымогательства денег у личного состава, а после подразделения данной бригады стали перебрасывать на другое направление (из Днепропетровской области под Харьков).