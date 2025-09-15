Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отстранили от руководства

Госбюро расследований проводит проверку в отношении командиров из-за множества жалоб родственников военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Все командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, находившейся на сумском направлении, отстранили от руководства в связи с проверкой Государственного бюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Проверка проводится конкретно в отношении командного состава из-за многочисленных жалоб родственников военнослужащих. Часть батальонов, как отметили в силовых структурах, вывели на восполнение потерь, еще часть перебросили на другие направления, а оставшиеся на сумском участке перевели в подчинение 47-й отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований проверяло командиров 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ по факту вымогательства денег у личного состава, а после подразделения данной бригады стали перебрасывать на другое направление (из Днепропетровской области под Харьков).