Макгрегор: Создание бесполётной зоны на Украине спровоцирует эскалацию

«Европейцы снова заговорили о введении бесполётной зоны над Украиной, чтобы затем отправить туда войска, воспользовавшись её статусом», — отметил он.
По словам Макгрегора, президент России Владимир Путин ясно дал понять, что любые войска на Украине станут законными целями для Российской армии. По словам военного эксперта, если вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, они станут законной целью для уничтожения.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что необходимо обдумать введение бесполётной зоны над Украиной. Это несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Сикорский также напомнил, что идея бесполётной зоны обсуждалась ещё год назад, и технически НАТО располагает средствами для её реализации.