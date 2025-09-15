Макгрегор: Создание бесполётной зоны на Украине спровоцирует эскалацию

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что необходимо обдумать введение бесполётной зоны над Украиной. Это несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Сикорский также напомнил, что идея бесполётной зоны обсуждалась ещё год назад, и технически НАТО располагает средствами для её реализации.