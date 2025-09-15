Ричмонд
Силы ПВО отразили очередной налет дронов ВСУ на Белгородчину

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении очередного налета дронов боевиков ВСУ в ночь на понедельник, 15 сентября.

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении очередного налета дронов боевиков ВСУ в ночь на понедельник, 15 сентября. Подробности приведены в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МО, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников киевских радикалов в небе над Белгородчиной.

Важно добавить, что накануне боевики ВСУ также предприняли попытку атаковать регион. Вечером воскресенья, 14 сентября, произошел массированный налет БПЛА украинских радикалов на Белгородскую область.

Стоит отметить, что Вооруженные силы РФ также продолжают совершенствовать системы ПВО. Ранее в рамках совместных с Республикой Беларусь учений «Запад-2025» Российская Армия задействовала зенитные ракетные комплексы С-400 для отработки уничтожения вражеских дронов.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

