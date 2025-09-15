Ричмонд
Гусев предположил причину низкой явки на выборы жителей Воронежа

В Воронежской области закончились трехдневные выборы. Местные жители отдали свои голоса за депутатов Воронежской областной Думы, Воронежской городской Думы и в муниципальные представительные органы.

Источник: Избирком Воронежской области

К восьми вечера воскресенья, 14 сентября, стало известно, что всего в голосовании приняли участие 967,5 тысяч местных граждан. Явка по области — 53,80%, явка по Воронежу — 20,57%.

Губернатор Воронежской области поблагодарил местных жителей за участие в завершившимся голосовании и объяснил, почему граждане из облцентра проявили достаточно низкую заинтересованность.

— По предварительным данным, явка в этом году выше, чем при выборах депутатов в 2020 и 2015 годах. Особенно благодарен жителям сельских районов, которые показали традиционную активность. Жителей Воронежа, по всей видимости, подвела хорошая погода, из-за которой многие в эти дни выехали из города, — пояснил глава региона в своем телеграм-канале.

Погода в выходные дни в Воронежской области, действительно порадовала местных жителей. Было солнечно и тепло. В это время выборы, по информации губернатора, прошли не только спокойно, но и безопасно.

Окончательные итоги избирательной кампании будут известны в ближайшее время.

— Уже сейчас мы констатируем не только хорошую явку, но и отсутствие серьезных нарушений. Поэтому с полной уверенностью можно сказать — результаты выборов однозначно будут легитимными, — подчеркнул Александр Викторович.

Напомним, что резонансной новостью стало то, что в первый день голосования рядом с избирательным участком был избит наблюдатель. По предварительной информации, конфликт возник не из-за выборов, а из-за неправильной парковки автомобиля, что вызвало недовольство местных жителей.