Гусев предположил причину низкой явки на выборы жителей Воронежа

— По предварительным данным, явка в этом году выше, чем при выборах депутатов в 2020 и 2015 годах. Особенно благодарен жителям сельских районов, которые показали традиционную активность. Жителей Воронежа, по всей видимости, подвела хорошая погода, из-за которой многие в эти дни выехали из города, — пояснил глава региона в своем телеграм-канале.