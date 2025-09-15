Губернатор Травников: «Выборы в Новосибирской области прошли без нарушений»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал прошедшие в регионе выборы. По его словам, все прошло организованно, существенных сбоев, замечаний и нарушений не было. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— Выборы в Новосибирской области были самые большие по стране. Одновременно проходило 346 разных избирательных кампаний, замещался 3 671 мандат в областном и почти во всех муниципальных советах депутатов, — сказал губернатор.
Он отметил, что избирательный процесс с самого начала был открытым, так что выборы получились конкурентные.
— Конкуренция на одномандатные места была более пяти человек на одно место. На места в Совет депутатов города Новосибирска претендовало 287 человек — это шесть человек на место, — добавил Травников.
Всего же в единый день голосования в кампании участвовало 6 687 кандидатов.