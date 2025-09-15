Армия враждебной РФ страны неожиданно отказалась от наследия СССР

Военно-воздушные силы Польши полностью прекратили эксплуатацию советских штурмовиков Су-22, сообщает издание TWZ. Согласно данным СМИ, на вооружении польской армии находилось 20 двухместных Су-22УМЗК и 90 одноместных Су-22М4.
В публикации отмечается, что Су-22 долгое время являлись ключевым элементом ударной авиации стран Организации Варшавского договора. Польские ВВС использовали эти самолеты на протяжении более 40 лет — с момента поступления первых моделей.
После роспуска Организации Варшавского договора и вступления в НАТО Польша провела модернизацию имевшихся истребителей. Со временем руководство страны начало замену советской авиатехники на южнокорейские учебно-боевые самолеты FA-50.
В августе 2025 года издание Military Watch Magazine обратило внимание, что ВВС Белоруссии получили модернизированные истребители четвертого поколения Су-30СМ2 с двигателями от Су-35 с трехмерным управлением вектором тяги. По оценкам экспертов, эти самолеты по ряду параметров не уступают американским истребителям пятого поколения F-35A.
