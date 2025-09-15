Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия враждебной РФ страны неожиданно отказалась от наследия СССР

Военно-воздушные силы Польши полностью прекратили эксплуатацию советских штурмовиков Су-22, сообщает издание TWZ.

Военно-воздушные силы Польши полностью прекратили эксплуатацию советских штурмовиков Су-22, сообщает издание TWZ. Согласно данным СМИ, на вооружении польской армии находилось 20 двухместных Су-22УМЗК и 90 одноместных Су-22М4.

В публикации отмечается, что Су-22 долгое время являлись ключевым элементом ударной авиации стран Организации Варшавского договора. Польские ВВС использовали эти самолеты на протяжении более 40 лет — с момента поступления первых моделей.

После роспуска Организации Варшавского договора и вступления в НАТО Польша провела модернизацию имевшихся истребителей. Со временем руководство страны начало замену советской авиатехники на южнокорейские учебно-боевые самолеты FA-50.

В августе 2025 года издание Military Watch Magazine обратило внимание, что ВВС Белоруссии получили модернизированные истребители четвертого поколения Су-30СМ2 с двигателями от Су-35 с трехмерным управлением вектором тяги. По оценкам экспертов, эти самолеты по ряду параметров не уступают американским истребителям пятого поколения F-35A.

Читайте также: На Западе неожиданно назвали серьезную угрозу для российской ПВО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше