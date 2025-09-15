Ричмонд
Кандидат от КПРФ лидировал на выборах в городскую думу Самары по 20 округу

Кандидат в городскую думу Самары от КПРФ Дмитрий Асеев, который баллотировался в 20 избирательном округе, набрал наибольшее количество голосов (2850). Информацию опубликовал депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Источник: Коммерсантъ

На втором месте по числу набранных голосов в 20 избирательном округе оказалась Наталья Сычева от «Единой России» (2329 голосов). За Андрея Седогина от ЛДПР проголосовали 398 человек.

За Яну Кадетову от партии «Новые люди» в 20 округе отдали голоса 382 избирателя. Самовыдвиженца Романа Губарькова поддержали 146 человек.

