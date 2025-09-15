Кандидат от КПРФ лидировал на выборах в городскую думу Самары по 20 округу

На втором месте по числу набранных голосов в 20 избирательном округе оказалась Наталья Сычева от «Единой России» (2329 голосов). За Андрея Седогина от ЛДПР проголосовали 398 человек.
За Яну Кадетову от партии «Новые люди» в 20 округе отдали голоса 382 избирателя. Самовыдвиженца Романа Губарькова поддержали 146 человек.
Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.Читать дальше