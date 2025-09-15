Ричмонд
Глава МИД ФРГ обратился к России после инцидента в небе над Польшей

Россия должна знать, что Европа не позволит оказывать на себя давление и будет использовать все свои силы. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, комментируя инцидент с БПЛА в небе над Польшей, чьи слова приводит телеканал n-tv.

Источник: Газета.Ру

«Россия должна знать: мы всегда будем реагировать. Мы не позволим оказывать на себя дальнейшее военное давление, а, напротив, будем использовать свои силы, а экономические и политические силы свободного мира сильны», — сказал Вадефуль.

По его словам, президент России Владимир Путин якобы «испытывает» европейцев. Российский лидер не принимает предложений о переговорах и якобы не хочет завершать конфликт на Украине, утверждает министр.

В связи с этим он призвал «четко отреагировать и объединиться», в том числе с помощью новых санкций против Москвы.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военнослужащие страны зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства страны обвинил в произошедшем Москву и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье Устава НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

