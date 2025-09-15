Ричмонд
«Единая Россия» победила на выборах в Челябинской области

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Партия «Единая Россия» с 54,48% голосов побеждает на выборах в законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, на втором месте — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 13,43% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

Источник: © РИА Новости

Согласно данным табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте идет ЛДПР с 9,79% голосов, за ней — партия «Новые люди» с 8,11%, на пятой позиции — КПРФ с 5,94%, на шестой — Партия пенсионеров с 5,69% голосов.

Голосование на выборах в законодательное собрание Челябинской области проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены шесть фракций — ЕР (41 депутат), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (семь), КПРФ (четыре), ЛДПР (три), Партия пенсионеров (два) и «Зеленая альтернатива» (один).

