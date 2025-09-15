ОАК передала Минобороны партию Су-34

«Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34», — сказали в пресс-службе, уточнив, что перед передачей самолеты прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.
Там также добавили, что Су-34 зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина, военные летчики высоко оценивают его маневренность, живучесть и другие качества. «Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска», — отметил представитель госкорпорации.