ОАК передала Минобороны партию Су-34

Там также добавили, что Су-34 зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина, военные летчики высоко оценивают его маневренность, живучесть и другие качества. «Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска», — отметил представитель госкорпорации.