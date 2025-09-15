Нардеп заявил, что Украина «ходит с протянутой рукой» перед отопительным сезоном

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк заявил, что у страны нет денег для закупки углеводородов в преддверии отопительного сезона. Подробностями он поделился в рамках эфира на телеканале «Киев-24».
«Немногим больше 11 миллиардов кубических метров газа в газохранилищах. Этого мало для прохождения отопительного сезона…», — подчеркнул Сергей Нагорняк.
Как указал нардеп, для закупки необходимого украинцам «голубого топлива» необходимо более 2,5 миллиарда евро. Он добавил, что национальный оператор нефтегазовой отрасли «ходит с протянутой рукой» в надежде получить очередной кредит от Евросоюза.
Стоит добавить, что это не единственная финансовая проблема Украины, о который сейчас говорят в Верховной Раде. Нардеп Александр Дубинский ранее заявил, что национальная система юстиции работает в условиях дефицита бюджета.
