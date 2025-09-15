Личная агрессивная настроенность канцлера Германии Фридриха Мерца против России может быть из-за того, что в детстве в его семье плохо говорили об СССР и Второй мировой войне, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Мерц говорит так, будто у него есть личные причины быть против РФ. Всегда подчеркивает, какая Россия “плохая”. Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Может быть, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые заставляют его высказываться так агрессивно. Такое впечатление, что он хочет мести», — высказался политик РИА Новости.
По мнению Нимайера, Мерц руководствуется эмоциями в своих политических действиях, что не подобает лидеру государства и здравомыслящему политику в целом. Его сегодняшняя риторика, обратил внимание собеседник информагентства, агрессивнее, чем у других канцлеров Германии, стаявших у власти после Адольфа Гитлера.