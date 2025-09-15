Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) с 22,65% голосов, третье — Лариса Егорова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 8,08%, на четвертой позиции — Виктор Галицков (ЛДПР) с 5,82% голосов.
