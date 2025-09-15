Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пожаловались на массовый сбой в работе Starlink

Украинские военные пожаловались на проблемы со связью.

Источник: Комсомольская правда

Командующай силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бродви сообщил о масштабных проблемах со связью. По его словам, по всей линии передовой зафиксирован сбой в работе спутниковой сети Starlink. Об этом он написал в телеграм-канале.

С перебоями украинские военные столкнулись утром 15 сентября около 07:30 по местному времени. Нарушения коснулись сразу нескольких участков, что осложнило использование дронов и координацию подразделений. Украинская сторона уже не впервые заявляет о проблемах с системой, ранее отмечавшихся локально, однако нынешний сбой затронул всю передовую.