ВСУ пожаловались на массовый сбой в работе Starlink

С перебоями украинские военные столкнулись утром 15 сентября около 07:30 по местному времени. Нарушения коснулись сразу нескольких участков, что осложнило использование дронов и координацию подразделений. Украинская сторона уже не впервые заявляет о проблемах с системой, ранее отмечавшихся локально, однако нынешний сбой затронул всю передовую.